Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

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Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
6 saat önce
Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildiÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale- Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Çanakkale'den saat 11.30, Kilitbahir'den ise 11.00'de yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan, Çanakkale- Eceabat, Lapseki- Gelibolu hatlarındaki seferler ise devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:19 Kaynak: DHA
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