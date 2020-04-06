Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2) - Son Dakika

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Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
6 saat önce
GÜNEY MARMARA'DA YARINKİ SEFERLER İPTAL EDİLDİMarmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Güney Marmara'da Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.
GÜNEY MARMARA'DA YARINKİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Güney Marmara'da Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:45 Kaynak: DHA
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