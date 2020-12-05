ÇANAKKALE - Kısıtlamaya uymayarak, balık tutan vatandaş hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Polis ekiplerinin balık tutan vatandaşa işlem yaparak, bilgilendirmede bulunmasından görüntüler.
Kısıtlamaya uymayarak balık tutan Hasan Zeybek'in açıklamaları. ÇANAKKALE - Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir vatandaş hakkında işlem yapıldı.
Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, Kordon Boyu'nda balık tutan Hasan Zeybek adlı bir vatandaşa polis ekipleri tarafından hakkında işlem yapıldı.
Ekipler, Hasan Zeybek'e kısıtlama hakkında bilgilendirme bulundu.
Yasağı bilmediğini ifade eden Zeybak, "Sabah 5'de yasak kalkıyor. Ama gündüzün yasak olduğunu bilmiyordum." dedi.
- Kaynak: AA
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