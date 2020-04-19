Çanakkale kontrol noktalarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, Balıkesir il sınırında oluşturulan kontrol noktasında jandarma,polis ve sağlık ekipleri 24 saat nöbet tutuyor. İl giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateş ölçerle kontrolleri yapılırken, seyahat izin belgeleri de kontrol ediliyor.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale- Balıkesir il sınırı girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Çanakkale'ye giriş yapan vatandaşların ateş ölçerle kontrolleri yapılırken, seyahat izin belgeleri de kontrol ediliyor.



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiindeki kontrol noktasında bulunan bir sağlık personeli sürücülerin ateşini ölçerken, jandarma ekipleri de araçların izin belgelerini ve şüpheli görülen şahısların kimlik sorgulamalarını yapmaya devam ediyor.



Trafik polisleri de sosyal mesafe kurallarına uyarak araç kontrollerini gerçekleştiriyor. - ÇANAKKALE