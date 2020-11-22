Çanakkale Köprüsü, gayrimenkul fiyatlarını uçurdu - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna paralel olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı. Özellikle köprünün Asya ayağının bulunduğu Lapseki ilçesi ve Avrupa ayağının bulunduğu Gelibolu ilçesi çevresinde arsa ve tarla fiyatları yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren ve 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kentin kaderini değiştiriyor. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, kentin özellikle İstanbul'a olan ulaşım zorluğunu ortadan kaldıracak. Yazın tatilciler nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasında feribot iskelelerinde yaşanan uzun araç kuyrukları boğazı geçiş süresini uzatıp çileye dönüştürürken, kış aylarında olumsuz hava koşulları da yine deniz ulaşımını aksatıyor ve İstanbul'a olan ulaşımı güçleştiriyordu. Köprü ile birlikte ulaşılması güç bir kent olmaktan çıkacak olan Çanakkale, büyük kentlerin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenleri cezbetmeye başladı.