Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı - Son Dakika

Sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ni esir alan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede çatılar uçtu, maddi hasarlar meydana geldi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İNŞAATINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER FIRTINAYA YAKALANDI

Yapımı tüm hızıyla süren 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, yerden 300 metre yükseklikte lodos ve fırtınaya yakalandı. Ayakta durmakta zorluk çeken çalışanlar halatlara tutundu. Korku dolu anlar bir işçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.