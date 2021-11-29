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Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı - Son Dakika

Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı

29.11.2021 22:58

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtınadan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler de etkilendi. Yerden 300 metre yükseklikte çalışan işçiler lodos ve fırtınaya yakalandı.

Sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ni esir alan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede çatılar uçtu, maddi hasarlar meydana geldi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İNŞAATINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER FIRTINAYA YAKALANDI

Yapımı tüm hızıyla süren 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, yerden 300 metre yükseklikte lodos ve fırtınaya yakalandı. Ayakta durmakta zorluk çeken çalışanlar halatlara tutundu. Korku dolu anlar bir işçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı

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Son Dakika Güncel Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı - Son Dakika
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