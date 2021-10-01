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Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu - Son Dakika

Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu

01.10.2021 20:10
Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu, System.String[]

Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu Çanakkale 1915 Köprüsü'nün inşaatında görev alan makine kaynak mühendisi Onur Abdullah Hacıabdurrahmanoğlu, aldığı özel izinle köprüyü vasıta ile geçen ilk kişi oldu.

Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale 1915 Köprüsü'nün inşaatında görev alan makine kaynak mühendisi Onur Abdullah Hacıabdurrahmanoğlu, aldığı özel izinle köprüyü vasıta ile geçen ilk kişi oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında Saha Kaynak Takımı Avrupa Sorumlu Şefi olarak görev yapan Zonguldaklı Onur Abdullah Hacıabdurrahmanoğlu, yapımı devam eden köprüde bir ilki gerçekleştirdi. Hacıabdurrahmanoğlu, köprüden bisikletle geçen ilk kişi oldu.

Özel izin alınarak ve kimsenin çalışmadığı zaman diliminde gerçekleştirilen yolculuk, 40 dakika sürdü. Asya'dan Avrupa'ya 9,51 kilometrelik mesafe saatte 14,2 kilometrelik hızla 40 dakikada tamamlandı.

Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu
Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu
Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu
Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu

Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk kişi oldu - Son Dakika
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