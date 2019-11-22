Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "ana kablo hattı çelik konstrüksiyon" imalat işleri Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'nin (KARDEMİR) bağlı kuruluşu KARÇEL ile Güney Koreli Kwansoo firması arasında sözleşme imzalandı.



KARDEMİR'den yapılan açıklamada, köprünün ana kablo hattına ait bin 750 ton çelik konstrüksiyon imalatının Karabük Çelik Yapı Fabrikaları A.Ş (KARÇEL) tarafından yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, "Ülkemiz çelik konstrüksiyon sektörünün en köklü ve büyük şirketlerinden biri olan bağlı kuruluşumuz KARÇEL A.Ş. 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana kablo hattı çelik konstrüksiyon imalat işleri için Güney Koreli Kwansoo firması ile sözleşme imzaladı. Köprünün ana kablo hattına ait bin 750 ton çelik konstrüksiyon imalatı KARÇEL A.Ş. tarafından yapılacak. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında çok sayıda çimento ve şeker fabrikasının, kara ve demiryolu köprülerinin, tersane, baraj ve santrallerin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren bağlı kuruluşumuz KARÇEL A.Ş. geçtiğimiz aylarda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 500 tonluk 'support frame' imalatlarını da yaparak yüklenici firmasına teslim etmişti. Yurtdışında da çeşitli köprü projelerine imza atan KARÇEL, 920 metre uzunluğundaki Sudan Hartum Al-Halfaia Nil Nehri Köprüsünün 4 bin 250 tonluk çelik imalatlarını da gerçekleştirmişti" denildi.



1915 Çanakkale Köprüsü



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar devam ediyor. İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak, 2023 metre olacak köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak.



333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, orta açıklığı 2023 metre, yan açıklıkları 770'er metre, yaklaşım viyadükleri 365 ve 680 metre, ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olacak.



2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi hedefleniyor. - KARABÜK