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Çanakkale Köprüsü sebebiyle bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 150 artış oldu - Son Dakika

Çanakkale Köprüsü sebebiyle bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 150 artış oldu

16.09.2021 11:02
Çanakkale Köprüsü sebebiyle bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 150 artış oldu, System.String[]

Yapımı halen devam eden Çanakkale Köprüsü sebebiyle Lapseki ve çevresi yatırımcıların gözdesi haline geldi. 18 Mart 2022'de açılması beklenen köprünün etkisiyle bölgedeki arsa fiyatları bir yılda yüzde 150 arttı.

Pandemide arsa alımları artarken, Çanakkale Köprüsü'nün yapıldığı Lapseki ve çevresi arsa yatırımı yapanların gözdesi haline geldi. Köprünün 18 Mart'ta açılması beklenirken, bölgede fiyatlar yüzde 150 arttı. Köprünün ana bağlantı noktası olan Lapseki ve civarında henüz imara açılmamış arazilerin metrekare fiyatları 40 TL'ye, imarlı arazilerde fiyatlar minimum 100 TL'ye çıktı. Danışmanlık şirketi yöneticisi Hakan Erilkun, "Hem Kuzey Marmara Otoyolu'nun en önemli bağlantı noktası olması, hem de toprakların çok verimli, ikliminin de elverişli olması, bölgeye talebi artırırken, Çanakkale Köprüsü'nün iki yakayı birleştirecek olmasıyla bölgeyi Türkiye'nin en hızlı yükselen değeri haline getirdi" dedi.

"DENİZ GÖREN ARAZİLER BORSA HIZIYLA EL DEĞİŞTİRİYOR"

Erilkun "Şu anda en fazla talep gören noktalar köprü ayağının bulunduğu Lapseki ve civarı köyler. En fazla hareketlilik eski bir Rum köyü olan Güreci, Çardak, Mecidiye ve Gazi Süleyman Paşa mevkileri. Bu noktalar bölgenin en nezih noktaları ve 1/1000'lik imar planlarının açıklanmasıyla arazi vasfındaki pek çok yerin arsa niteliği kazanma durumu söz konusu olacak. Bu nedenle pek çok yatırımcı bu noktalardan yer topluyor, özellikle deniz gören araziler adeta borsa hızıyla el değiştiriyor" diye konuştu.

Bu sonucunda bölgede fiyatların 1 yılda yüzde 150 arttığını aktaran Erilkun, "Büyük, küçük tüm birikimleriyle yatırımcılar Çanakkale'de toprak alımı yapmaktalar. Çok değil 15 ay önce Güreci'de dönümü 25 TL'ye yer bulabilmek mümkün iken bugün aynı toprağın dönümünü 65 TL'den aşağı bulmanız mümkün değil" dedi.

Çanakkale Köprüsü, bölgedeki arsa fiyatlarını bir yılda yüzde 150 artırdı

"YATIRIMCILAR DA SATIŞA GEÇTİ"

Emlak uzmanı Aytek Topuzoğlu da arsa fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. 1 yıl öncesine kadar 35 TL'ler seviyesinde satılan imarsız arsaların metrekare fiyatının bugünlerde 60 TL'leri bulduğunu belirten Topuzoğlu, "Çanakkale bölgesinde yabancıya satılamaz şerhi olduğu için ağırlıkla İstanbul gibi büyük illerden gelen yerli alıcılar bölgede alım yapıyor. Çünkü köprünün bölgeye kazandıracağı hareket göz önünde bulunduruluyor. Köprünün ulaşım kolaylığı sağlamasıyla Biga gibi sanayi bölgesine yeni yatırımları çekeceği düşüncesiyle Biga'dan alımlar artıyor. Aynı zamanda köprünün ayağının olduğu Lapseki bölgesinde yüksek fiyat artışları oldu. Hatta yatırımlık arsa alanlar bu fiyatlarla ikinci ve üçüncü satışlara geçti. Metrekaresine 100 TL'ye kadar fiyat isteyenler de oluyor" bilgisini paylaştı.

"ASIL ARTIŞ İMAR PLANLARINDAN SONRA"

Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta açılacağının belirtilmesiyle arazi fiyatlarının bir kez daha ve en az yüzde 20 oranında artış gösterdiğini aktaran Hakan Erilkun şöyle konuştu: "Özellikle köprü ayağının takılmasıyla beraber köprüye yakın yerlerdeki hareketlilik yoğunlaştı. Büyük yatırımcıların önceden topladığı pek çok yer değerlendi, büyük parsellerin çoğu zaten tükenmiş durumda. Asıl hareketlilik üçüncü köprü ve Kanal İstanbul'da olduğu gibi Çanakkale'de de köprü açılışından sonra imar planlarının açıklanmasıyla yaşanacak."

Çanakkale Köprüsü sebebiyle bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 150 artış oldu

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Kaynak: Dunya.com

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Köprüsü sebebiyle bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 150 artış oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çanakkale Köprüsü sebebiyle bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 150 artış oldu - Son Dakika
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