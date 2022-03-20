"Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin ihracatına hız katacak" - Son Dakika
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"Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin ihracatına hız katacak"

20.03.2022 11:33
"Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin ihracatına hız katacak"

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan ve dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacağını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Yardımcısı...

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan ve dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacağını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, Anadolu'dan Avrupa'ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul'daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara'nın yükünü hafifletecek olan köprünün, hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunacağını kaydetti.

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerini kara yolu ulaşım projelerine entegre eden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan İHBİR Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, köprünün açılmasıyla birlikte Ege, Trakya ve Çanakkale ekonomisinin canlanacağını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale ve çevresinde bulunan sanayi bölgelerine ciddi bir talep var. Lojistik imkanlar gelişmeye başladığı için buradaki şehirlerde bulunan sanayi bölgeleri ciddi bir yatırım çekecek, bölge ekonomisi bu sayede daha hızlı kalkınacak. Özellikle lojistik açıdan yorumladığımızda, köprü bölgedeki konteyner taşımacılığını da olumlu şekilde etkileyecek. Özellikle Trakya ekonomisini Ege'ye doğrudan ve daha hızlı bir şekilde bağlamak ülke adına ciddi bir fayda sağlayacaktır. Böylece iki bölgenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı duruma gelecek."

"KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTACAK"

Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle yabancı yatırımcı için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen İHBİR Başkan Adayı Soyyiğit, "Lojistik ağların genişlemesiyle ülkemizin değeri artacak. Köprümüz, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir teşvik haline gelerek, yeni ticaret yollarını da beraberinde getirecek" dedi.

Her zaman söylediğimiz gibi özellikle katma değerli üretim, istihdamı artırma gibi konularda da birçok projenin hayata geçerek hızlı ve verimli ihracat gerçekleştirileceğine gönülden inandıklarını vurgulayan Aydın Soyyiğit, "İHBİR olarak aynı yönetimle devam ettiğimiz bu süreçte Cumhurbaşkanımızın hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşmak adına üyelerimizin değerli çalışmalarıyla birlikte hep beraber gücümüze güç katarak artan ihracatımızla, yaptığımız uluslararası organizasyonlarımızla, fuar ve alım heyetlerimizle ve daha birçok devamı gelecek olan projelerimizle üyelerimizi desteklemeye ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


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1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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