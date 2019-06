Çanakkale Köprüsü yükseliyor, Lapseki'ye talep artıyor

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 1 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı. Çanakkale Köprüsü inşaatıyla bölgenin kaderinin değişime uğradığını belirten Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, köprü ayaklarının görülmeye başlanmasının da yatırımcıların bölgeye talebini artırdığını söyledi.Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart 2017'de attı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları yaklaşık 1 ay önce batırıldı. Böylece köprü için en zor aşamalardan biri tamamlandı. Gözlerin çevrildiği deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye başladı. Boğazın iki yakasından da köprünün hızla yükselen ayakları net görülüyor. Kaydedilen aşama ise yatırımcıların Lapseki'ye ilgisini artırıyor.ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ TEMSİL EDİYORKöprü ayaklarının yüksekliğinin 318 metre olacağını, bunun da Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil ettiğini anlatan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ayakların en üstünde Seyit Onbaşı'mızın Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlığını anlatan anıtı olacak. 318 metre yüksekliğindeki ayaklar 18 Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Hem denizdeki hem de karadaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 18 Mart'ta hep birlikte 318 metre yüksekliğindeki köprü ayaklarını görmüş olacağız" dedi.KÖPRÜ AYAKLARI GÖRÜNDÜ, TALEP ARTTIBaşkan Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilçenin ön plana çıkmaya başladığını söyledi. Lapseki'nin, köprü inşaatının başlamasıyla ivme kazandığını belirten Yılmaz, "1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte burada çok büyük bir değişim yaşanıyor. Köprünün ayakları görmeye başladığımız için her geçen gün biraz daha talepler artıyor. Köprünün, hem bölge ekonomisine hem de Lapseki ekonomisine çok büyük katkısı var. Bugün otel yapmak isteyenler, yat limanıyla ilgili çalışma yapmak isteyenler, farklı yatırımlar yapmak isteyenler bize gelmeye başladı. Bu talepler bundan sonra daha da artacak ve bununla beraber de elbette Lapseki daha da büyüyecek" diye konuştu.'ZENGİN OLDUK'Lapseki'deki gayrimenkullerin değerinin, 1'ken 10 olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:"Emlak piyasası biraz durmuştu. Köprünün ayaklarının görünmesiyle birlikte tekrar hareketlenme başladı. Elbette ki insanların evleri, arazileri, arsaları çok değerlendi. Ben zaman zaman 'Biz zengin olduk' diyorum. Allah razı olsun, bu köprüyü buraya düşürenlerden. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Yani yıllardır sadece biz hayal ederdik, konuşurduk, herkes konuşurdu. Ama bugün bunun gerçek olması bizleri çok sevindirdi. Burada saatlerce vapur sırası bekleyen, zamanını harcayan insanlar vardı. Bunların memnuniyetleri çok önemli. Bayramda insanlar köprü inşaatını gördükçe özellikle bize memnuniyetlerini belirttiler. İnsanlar, 'Köprü ne zaman bitecek, bittiğinde rahat edeceğiz' şeklinde beklenti içindeler. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ında hep birlikte köprüden yürüyerek geçeceğiz ve açılışını yapacağız."ALTYAPI TAMAMİlçenin altyapı ihtiyaçlarını 5 yıllık sürede tamamladıklarını anlatan Başkan Yılmaz, "Zor işlerini bitirdik. Suyunu, kanalizasyonunu, doğal gazını ve diğer işlerini tamamladık. Şimdi daha çok sosyal amaçlı, insanların ihtiyacı olan projeler hazırladık. Bu projeler ile birlikte hem Lapseki'ye gelecek olanların hem de burada yaşayanların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Lapseki'yi daha da büyütebilmek için özel sektörümüzle beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, kamu sektörüyle beraber, yerel yönetimimizle beraber çalışıyoruz. Lapseki'yi inşallah çok daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

