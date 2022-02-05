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ÇANAKKALE - Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan ve 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ÇANAKKALE - Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan ve 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi

05.02.2022 17:04

Çanakkale'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi.

"İrtikap" suçunu işledikleri öne sürülen Cengiz Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bu arada, emniyet müdürlüğü önünde bekleyen bir grup ile basın mensupları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile beraberindekilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı olay sonrası bazı basın mensupları polise şikayette bulundu.

Soruşturma

Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin Temmuz 2021'de alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün operasyon başlatılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Balkan ile diğer 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ÇANAKKALE - Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan ve 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi
ÇANAKKALE - Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan ve 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi
ÇANAKKALE - Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan ve 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi

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Emniyet Müdürlüğü, Cengiz Balkan, Çanakkale, İrtikap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan ve 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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