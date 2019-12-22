Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü - Son Dakika
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Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü

6 saat önce

Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdüÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gün boyu lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahili dövdü.

Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gün boyu lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahili dövdü.

Kuzey Ege Denizi'nde gün boyu etkili olan lodos fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan feribot seferleri durdurulurken, Lapseki- Gelibolu feribot seferlerinde ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Küçükkuyu'da ise saatte 50 ila 75 kilometre hızla esen lodos nedeniyle, olaşan dev dalgalar sahili dövdü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Dilara ERDİNÇAYVACIK (Çanakkale), (DHA)

Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale, Küçükkuyu, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
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