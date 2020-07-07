Çanakkale Kumköylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tutuyor - Son Dakika

Çanakkale Kumköylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tutuyor

Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımdası'ndaki orman yangono nedeniyle bahçe ve tarım arazileri yanan köylüler, evlerini terketmeyerek gece boyu nöbet tutuyor.

Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımdası'ndaki orman yangono nedeniyle bahçe ve tarım arazileri yanan köylüler, evlerini terketmeyerek gece boyu nöbet tutuyor.

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Tarihi Gelibolu Yarımadasın'nda saat 15.00'da başlayan orman yangınına müdahale gece geç saatlere kadar devam ediyor. Şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttıran yangın nedeniyle köyler boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale yangın boşaltılan köylerin yakınlarında kontrol altına alınırken, yer yer ufak çaplı yangınlarda devam ediyor. Yangın nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ile birlikte zeytin ağaçları ve ayçiçeklerini yangında kaybeden Kumköy sakinleri, gece boyu evlerinde nöbet tutuyor. Gece boyu olası bir yangın nedeniyle evlerinde uyumadan kapıda nöbet tutan köylüler sabahın ilk ışıklarına kadar evlerini beklemeye devam edecek.


Yangın nedeniyle tarım arazileri yanan Kumköy sakini, "Yandık biz, ekin tarlalarımız, zeytinliklerimiz cayır cayır yandı. Karşıdaki ovamızın hepsi olduğu gibi yandı. Ekinlerimizin tam biçme zamanıyla, hepsini yangında kaybettik. Evden bir yorgan aldık ve çıktık. Sabaha kadar dışarıda kalacağız. Tarlalarımız gitti Allah evlerimizi korusun. Biz de bu gece evlerimizi bekliyoruz. Çocuklarımın tırnaklarıyla yaptığı evler yanmaması için biz sabaha kadar nöbet tutacağız." Diye konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 02:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Kumköylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tutuyor - Son Dakika
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