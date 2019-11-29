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Çanakkale kuzey ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor
6 saat önce
Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyorÇanakkale ile Bozcaada arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor
Çanakkale ile Bozcaada arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, bazı hatlarda feribot seferlerinin aksamasına neden oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00'daki seferin yapılamadığını duyurdu. Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'deki seferin de yapılamayacağı bildirildi.
Çanakkale Boğaz hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki seferler ise, şuan için aksamadan devam ediyor.
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