Son Dakika › Güncel › Çanakkale kuzey ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-ek - Son Dakika
Çanakkale kuzey ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-ek
6 saat önce
ÇANAKKALE Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-EK (ASOS SAHİLLLERİ)
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-EK (ASOS SAHİLLLERİ)
Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı