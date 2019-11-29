Son Dakika Haberleri: Çanakkale kuzey ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-ek
Son Dakika Güncel Çanakkale kuzey ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-ek - Son Dakika

Çanakkale kuzey ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-ek

6 saat önce

ÇANAKKALE Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-EK (ASOS SAHİLLLERİ)

ÇANAKKALE Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-EK (ASOS SAHİLLLERİ)

Çanakkale kuzey ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor-ek

Kuzey Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
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