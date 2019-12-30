Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor - Son Dakika

Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor

6 saat önce

ÇANAKKALE Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor.

ÇANAKKALE Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor

Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor

Kuzey Ege, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:42 Kaynak: DHA
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