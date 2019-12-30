Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor-2 - Son Dakika

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Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor-2
6 saat önce
ÇANAKKALE Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor-2 (ANONS VE RÖPORTAJ)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor-2 (ANONS VE RÖPORTAJ)
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