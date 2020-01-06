Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara ulaşım durdu - Son Dakika
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Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara ulaşım durdu

6 saat önce

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durduMARMARA ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu

MARMARA ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firması tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat ve Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor.

Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE, (DHA) -

Çanakkale kuzey ege ve güney marmara'daki adalara ulaşım durdu

Kuzey Ege, Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:12 Kaynak: DHA
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