Çanakkale Lapseki'de Orman Yangını - Son Dakika
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Çanakkale Lapseki'de Orman Yangını

07.08.2023 15:39

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Dişbudak köyü yakınlarında bugün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lapseki'nin Dişbudak köyü yakınlarında, bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki yangını çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Lapseki'de Orman Yangını - Son Dakika
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