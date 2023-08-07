Çanakkale Lapseki'de Orman Yangını

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lapseki'nin Dişbudak köyü yakınlarında, bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki yangını çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.