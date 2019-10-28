Son Dakika Haberleri: Çanakkale lastik botlarda 1 afgan ölü bulundu, 168 afgan kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale lastik botlarda 1 afgan ölü bulundu, 168 afgan kaçak yakalandı

Çanakkale lastik botlarda 1 afgan ölü bulundu, 168 afgan kaçak yakalandı

32 dakika önce

Lastik botlarda 1 Afgan ölü bulundu, 168 Afgan kaçak yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 168 Afgan kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Lastik botlarda 1 Afgan ölü bulundu, 168 Afgan kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 168 Afgan kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Lastik botlardan birisinde, 16 yaşında Afganistan uyruklu 1 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlediği 4 ayrı operasyonda, lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 168 kaçak göçmen yakaladı. Lastik botlardan birisinde 16 yaşında henüz ismi ve ölüm sebebi belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir gencin cansız bedeni bulundu.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 168 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ölen Afgan gencin cenazesi ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale lastik botlarda 1 afgan ölü bulundu, 168 afgan kaçak yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de 39 cesedi taşıyan şoförün yargılanmasına başlandı
Bunu da gördük! YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani, DAEŞ Sözcüsü Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu Garanti BBVA'dan siber saldırı açıklaması: Yurt içindeki erişim aksaklığı büyük ölçüde giderildi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu "Duyum aldık" deyip açıkladı: YPG, DAEŞ'li teröristleri para için bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 15:55:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale lastik botlarda 1 afgan ölü bulundu, 168 afgan kaçak yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]