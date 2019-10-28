Çanakkale lastik botlarda 1 afgan ölü bulundu, 168 afgan kaçak yakalandı

Lastik botlarda 1 Afgan ölü bulundu, 168 Afgan kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 168 Afgan kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Lastik botlardan birisinde, 16 yaşında Afganistan uyruklu 1 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlediği 4 ayrı operasyonda, lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 168 kaçak göçmen yakaladı. Lastik botlardan birisinde 16 yaşında henüz ismi ve ölüm sebebi belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir gencin cansız bedeni bulundu.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 168 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ölen Afgan gencin cenazesi ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.