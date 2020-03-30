ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı-3 - Son Dakika

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ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı-3
6 saat önce
ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı-3.
ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı-3
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:02 Kaynak: DHA
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