ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
6 saat önce
ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (4)
ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (4)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ÇANAKKALE Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi