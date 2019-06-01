Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Martıların balıkla mücadelesi
Son Dakika Güncel Haber

ÇANAKKALE Martıların balıkla mücadelesi

35 dakika önce

Martıların balıkla mücadelesiÇanakkale Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Martıların balıkla mücadelesi
Çanakkale Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Çanakkale'de eski Kilitbahir Motor İskelesi'nde büyük bir balığı yemeye çalışan martı, büyük çaba gösterdi. Diğer martılar da zaman zaman yanına geldi. Martıların balığı, denizin dibine batmaması için suyun yüzeyinde tutmaya çalışma anları görütülendi.
ÇANAKKALE Martıların balıkla mücadelesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:50:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Martıların balıkla mücadelesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]