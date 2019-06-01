ÇANAKKALE Martıların balıkla mücadelesi
35 dakika önce
Martıların balıkla mücadelesiÇanakkale Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Martıların balıkla mücadelesi Çanakkale Boğazı
'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
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Motor İskelesi'nde büyük bir balığı yemeye çalışan martı, büyük çaba gösterdi. Diğer martılar da zaman zaman yanına geldi. Martıların balığı, denizin dibine batmaması için suyun yüzeyinde tutmaya çalışma anları görütülendi.
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