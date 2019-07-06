Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi
Son Dakika Güncel Haber

ÇANAKKALE Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi

1 saat önce

Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendiÇanakkale'nin tatil beldesi Dardanos sahilinde, bir martının başını defalarca suya sokup çıkararak temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi.

Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi
Çanakkale'nin tatil beldesi Dardanos sahilinde, bir martının başını defalarca suya sokup çıkararak temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi.
Merkeze bağlı Çınarlı köyünün tatil beldesi Dardanos Mahallesi sahilindeki vatandaşlar, bir martının deniz suyunda temizlenmesine tanıklık etti. Denize inen martı, başını defalarca suya sokup çıkardı. Martı, arada birkaç kez havalanıp kanat çırptı. Sahilde yürüyüş yapanlar ve denize girenler, gün batımının güzelliği arasında martıyı keyifle izledi. O anları takip eden Perihan Mut, 'Çok keyifliydi. Martı uzun uzun suyun tadını çıkardı. Sonra da rahatlamış şekilde uçup gittiö dedi.
ÇANAKKALE Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:49 Kaynak: DHA
Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi İmamoğlu'ndan "Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi" iddiasına yanıt Yunanistan'da yarınki erken genel seçimde iktidar değişecek mi? Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:33:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]