Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Deveam Ediyor

Tatbikat kapsamında su üstündeki hedeflere top atışı yapıldı



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Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

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