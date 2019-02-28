Son Dakika Haberleri: Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Deveam Ediyor

Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Deveam Ediyor

1 saat önce

Tatbikat kapsamında su üstündeki hedeflere top atışı yapıldı(Tür: Yurt)

Tatbikat kapsamında su üstündeki hedeflere top atışı yapıldı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:11 Kaynak: DHA

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