Son Dakika Haberleri: Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Devam Ediyor-2

Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Devam Ediyor-2

43 dakika önce

Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros körfezinde devam ediyor-2(Tür: Yurt)

Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros körfezinde devam ediyor-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:41 Kaynak: DHA

Çanakkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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