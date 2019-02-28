Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Devam Ediyor-3
1 saat önce
Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros körfezinde devam ediyor-3(Tür: Yurt)
Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros körfezinde devam ediyor-3
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:32 Kaynak: DHA
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