Son Dakika Haberleri: Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Devam Ediyor-4

Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Devam Ediyor-4

1 saat önce

Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros körfezinde devam ediyor-4(Tür: Yurt)

Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros körfezinde devam ediyor-4

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Aşık'a, Eşinden Vatan Şaşmaz Tehdidi! Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:52:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde Devam Ediyor-4
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]