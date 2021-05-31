Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 05 - 06 Haziran 2021 Tarihlerinde Açık Olacaktır - Son Dakika

Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nın yapılacağı 06 Haziran 2021 Pazar günü sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T. C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 05 Haziran 2021 Cumartesi günü 10: 00 - 16: 00, 06 Haziran 2021 Pazar günü 08: 30 - 13: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.