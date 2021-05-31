Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 05 - 06 Haziran 2021 Tarihlerinde Açık Olacaktır - Son Dakika

Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 05 - 06 Haziran 2021 Tarihlerinde Açık Olacaktır
31.05.2021 17:19
Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nın yapılacağı 06 Haziran 2021 Pazar günü sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T. C.
Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nın yapılacağı 06 Haziran 2021 Pazar günü sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T. C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 05 Haziran 2021 Cumartesi günü 10: 00 - 16: 00, 06 Haziran 2021 Pazar günü 08: 30 - 13: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
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