Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma...
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Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:24 Kaynak: AA
Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
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