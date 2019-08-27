Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma...
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Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma...

58 dakika önce

Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma..., System.String[]

Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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