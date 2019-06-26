Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
1 saat önce
ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:45 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Çanakkale
merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü subay, 18'i astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezli Ankara
, İzmir
, İstanbul
, Kocaeli
, Konya
, Edirne
, Manisa
, Kütahya
, Malatya
, Tekirdağ
ve Sinop
'ta eş zamanlı operasyon başlattı.
- Çanakkale
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