Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
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Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]
ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Çanakkale merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü subay, 18'i astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Konya, Edirne, Manisa, Kütahya, Malatya, Tekirdağ ve  Sinop'ta eş zamanlı operasyon başlattı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:45 Kaynak: DHA
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