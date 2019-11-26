Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21...
Son Dakika Güncel Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21... - Son Dakika

Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21...

6 saat önce

Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21..., System.String[]

Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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