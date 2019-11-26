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Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21...
6 saat önce
Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:04 Kaynak: AA
Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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