Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltıÇANAKKALE merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sözde örgüt lideri ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

ÇANAKKALE merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sözde örgüt lideri ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Biga Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla halkın huzurunu kaçırıp, tehdit ve zorbalıkla parasını ya da malını alan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütünün üyeleri ve sözde liderinin kimliğinin belirlenmesinin ardından, şüpheliler Biga ilçesinde takibe alındı. Takip yaklaşık 2.5 aydır sürerken, Balıkesir'in Gönen ilçesinin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'ın silahla yaralanması olayını sözde örgüt lideri S.K.'nin azmettirdiği şüphesi üzerine ekipler, harekete geçti.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Çanakkale merkezli Biga ve Çan ilçeleri, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma ilçeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet desteğiyle drone ve narkotik köpeği Şila'nın da bulunduğu operasyonda, sözde örgüt lideri S.K. ve eski eşi B.Ö. ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopası, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve telefonlar ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Biga Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı
Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]