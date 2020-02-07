Çanakkale merkezli 6 ildeki operasyonla suç örgütü çökertildi: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale merkezli 6 ildeki operasyonla suç örgütü çökertildi: 23 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale merkezli 6 ildeki operasyonla suç örgütü çökertildi: 23 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışması sonrası, Çanakkale merkezli olarak 6 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonla vatandaşları korkutarak ve tehdit ederek para tahsilatı yapan suç örgütü çökertildi.

Çanakkale merkezli 6 ildeki operasyonla suç örgütü çökertildi: 23 gözaltı, System.String[]

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışması sonrası, Çanakkale merkezli olarak 6 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonla vatandaşları korkutarak ve tehdit ederek para tahsilatı yapan suç örgütü çökertildi. Şüpheli 23 kişi de gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Biga ilçesine suç örgütü olarak yerleşme amacıyla geldiği tespit edilen ve geçmişinde birçok suç işlemiş olan şüpheliler polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Biga'daki vatandaşların huzurunu kaçırarak, tehdit ve zorbalıkla paralarını alıp ölümle tehdit eden çete üyeleri, ilçeye geldikleri ilk günden itibaren emniyet ekipleri tarafından takibe alındı. Sosyal medya üzerinden de mafyavari paylaşımlar yapan şüpheliler, gittikleri her noktada adım adım takip edildi.


Takibe alınan örgüt üyelerinin farklı il ve ilçelerde yer değiştirerek bölge üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları tespit edildi. Planlı operasyonun 2,5 aylık teknik ve fiziki takip kısmı devam ederken, Balıkesir'de eski Gönen Belediye Başkanı'na gerçekleştirilen silahlı yaralama olayı sonrası, sözde örgüt liderlerinin olayı azmettirdiği şüphesi üzerine operasyonu erken başlatma kararı alındı.


'Gönen mafyası' namıyla genişlemeye çalışan grubun elebaşının eski eşinin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişinin yakalanması için Biga Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla operasyon başladı. Çanakkale'de; Biga ve Çan, Balıkesir'de; Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma, Manisa'da; Turgutlu, Bursa'da Yıldırım, İstanbul'da Beykoz ve Kocaeli Körfez'de eş zamanlı yapılan operasyon Özel Harekat ve Çevik Kuvvet desteğiyle gerçekleşti. Drone ve Narkotik köpeği 'Sila'nın da katıldığı operasyonda sözde örgüt elebaşı S.K. ve eski eşi B.Ö. ile birlikte şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları devam ediyor.


Öte yandan, şüphelilerin ev aramalarında ele geçirilen çelik yelek de dikkat çekti. Yapılan aramalarda ayrıca pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopası, boş senetler ile kırılmış halde flaş bellek, sim kart ve telefonlar ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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