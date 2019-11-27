Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı, System.String[]

Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı.


Önceki gün, Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verilmişti. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak 15 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.


Operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]