Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 30 şüpheli adliyede - Son Dakika

ÇANAKKALE merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 30'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Ünitesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birlikteliğinde, KOM Daire Başkanlığı'nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından, 21 Mayıs'ta FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 86 kişi gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz, silah, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirilen operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 36'sı serbest bırakılırken, 30'u ise adliyeye sevk edildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Çanakkale