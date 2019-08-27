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Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

53 dakika önce

Çanakkale merkezli 11 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Çanakkale merkezli 11 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.


Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari ve Kırıkkale ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 9'unu gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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