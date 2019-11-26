Son Dakika › Güncel › Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı - Son Dakika
Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı
6 saat önce
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:12 Kaynak: AA
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.
Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi? İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı