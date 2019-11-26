Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı
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Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı

6 saat önce

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı, System.String[]

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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