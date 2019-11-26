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Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 21 muvazzaf askere gözaltı kararı
6 saat önce
Çanakkale merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:08 Kaynak: AA
Çanakkale merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu öğrenildi.
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