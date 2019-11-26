Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 21 muvazzaf askere gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 21 muvazzaf askere gözaltı kararı - Son Dakika

Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 21 muvazzaf askere gözaltı kararı

6 saat önce

Çanakkale merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 21 muvazzaf askere gözaltı kararı, System.String[]

Çanakkale merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu öğrenildi.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT çalışanlarına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı
Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 15:19:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 21 muvazzaf askere gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]