Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

48 dakika önce

Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisi, aldığı bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları fiziki ve teknik takibe aldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin İstanbul, Çanakkale ve Biga ile Çan ilçelerindeki adreslerini tespit eden polis, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tüfek, tabanca, uyuşturucu hap ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlı, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
İstanbul, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması Rapçi Ezhel'e uyuşturucu kullanma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:25:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]