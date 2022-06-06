Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi

06.06.2022 16:19

Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildiÇANAKKALE Çanakkale merkezli iki ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi

ÇANAKKALE Çanakkale merkezli iki ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan, 6 kilogram Skunk, 19 kilogram Esrar, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 paket eldiven, 1 adet bıçak, 11 paket streç film ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıstan üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi
Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi
Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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