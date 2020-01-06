Çanakkale metruk binanın duvarı otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Çanakkale metruk binanın duvarı otomobilin üzerine devrildi

6 saat önce

Metruk binanın duvarı otomobilin üzerine devrildiÇanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle çatısı olmayan metruk binanın duvarı, park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi.

Metruk binanın duvarı otomobilin üzerine devrildi

Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle çatısı olmayan metruk binanın duvarı, park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin ön camında hasar meydana geldi.

Çanakkale ve ilçelerindeki fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Fevzipaşa Mahallesi 1 Nolu Büyük Camii Sokak'ta bulunan çatısı olmayan metruk binanın duvarı park halinde bulunan Tahsin Avcı'nın 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilme anında ise sokakta kimse olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Çevredekiler ise durumu Çanakkale Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Yaşanan durum üzerine olay yerine gelen araç sahibi Tahsin Avcı, aracını bölgeden kaldırdı.

Zabıta ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale metruk binanın duvarı otomobilin üzerine devrildi

Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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