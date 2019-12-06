Çanakkale milletvekillerinden Troya Müzesi yorumu:

'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'ne aday gösterilen Troya Müzesi çok sayıda müze arasında finale kaldı. Troya Müzesi'nin bu başarısını yorumlayan AK Parti Çanakkale milletvekilleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada bu gururun tüm Çanakkale'ye ait olduğunu vurguladılar.



2018 yılının 'Troya Yılı' ilan edilmesinin ardından Çanakkale'ye gelen turist sayısı Troya Müzesi'nin açılmasıyla beraber daha da artmaya başlamıştı. 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'ne aday gösterilen Troya Müzesi çok sayıda müze arasında finale kalmayı başardı. AK Parti milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Bu gurur Çanakkale'mizin" dedi.



"Bu gurur hepimizin"



Konuyla alakalı düşüncelerini paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz, tarihin aziz hatıralarına ev sahipliği yapan eşsiz bir kent. Manevi ruhunu her zaman diri tutan özel bir kent. Bizler Çanakkale'mizin tüm değerlerinin markalaşması için çaba sarf ediyoruz. Çanakkale'mizin tarihi hazinesi olan Troya Antik Kenti, ödülün alınmasıyla şehrimize ayrı bir katma değer sunacak. Ödülün alınması, hem şehrimizin hem de ülkemizin turizmine hızlı bir ivme kazandıracaktır. Çanakkale'mizde hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarımızın ulusal ve uluslararası alanda sürekli gündeme gelmesi, medyada yer alması bizleri mutlu ediyor. Bu gurur, hepimizin; bu gurur, Çanakkale'mizin. Tarihin ve insanlığın ortak değeri Troya Müzesi'nin birincilikle mutluluğumuzu ve gururumuzu taçlandırmasını ümit ediyor; 'Başarılar Troya' diyoruz" ifadelerini kullandı.



"Ankara ve İstanbul'dan sonra şimdi sıra Çanakkale'de"



AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise Troya Müzesi'nin büyük bir başarıya imza attığının altını çizerek, "Doğal güzellikleri, tarihi dokusu, kültürel değerleriyle; Troya'sı, Assos'uyla, şehitlikleriyle, marka şehir Çanakkale'mizin değerine değer katıyoruz. Troya; Büyük İskender'den Sezar'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, tarihin seyrini değiştiren birçok dünya liderine ilham kaynağı olmuştur. 2018 yılını anlamlı kılan en önemli olaylardan biri Troya Yılı ilan edilmesi ve bu kapsamda, 3 bin metrekare sergi salonları dahil yaklaşık 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzemizin ülkemiz turizmine kazandırılmasıydı. Açılışını Cumhurbaşkanımızın yaptığı müzemizin ziyaretçi sayısı 600 bini aşmıştır ve hedefimiz 1 milyon ziyaretçidir. Troya Müzemiz, Avrupa Müze Forumu'nca her yıl kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen ve müzeciliğin Oscar'ı olarak kabul edilen 2020 EMYA Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday oldu. Birinci elemeyi geçti ve finale kaldı. Troya Müzemiz Avrupa ve dünya arenasından birincilikle çıkacak konsepte ve donanıma sahiptir. Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Masumiyet Müzesi ile iki kez ödül kazanan ülkemiz, inşallah Troya Müzemiz ile 3. kez de bu ödülün sahibi olacaktır. Ankara ve İstanbul'dan sonra şimdi sıra Çanakkale'de" dedi. - ÇANAKKALE