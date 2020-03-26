ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Son Dakika

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ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti
6 saat önce
Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür ettiÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti.
Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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