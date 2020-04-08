Çanakkale Müftüsü Arif Gökçe görevden alındı - Son Dakika

Çanakkale Müftüsü Arif Gökçe görevden alındı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce görevinden alındı.
Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin il müftüleri atama kararnamesine göre 5 ilin müftüsü görevlerinden alındı. Yayınlanan kararname ile Diyanet Başkanlığı Başkanlık Müftüsü kadrosuna çekilen ve 3 yıldır Çanakkale'de olan Arif Gökce'den boşalan Çanakkale İl Müftülüğü koltuğuna henüz atama yapılmadı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:32 Kaynak: İHA
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