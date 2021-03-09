"Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" Balıkesir'e geliyor - Son Dakika

"Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" Balıkesir'e geliyor

09.03.2021 09:49

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın; tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanan...

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın; tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanan "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" 11-12 Mart'ta Balıkesir'e gelecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi" hazırlanmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığının 180 günlük eylem planında da yer alan bu proje ile yurt içinde ve yurt dışında milli şuurun uyandırılması ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Mobil müzeyi gezenler tarihe tanık olacak

Mobil müzede insanlar kendilerini Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmeleri ve o günlere bir nebze olsun tanıklık etmelerini sağlamak amacıyla birebir canlandırılmaya çalışılmış olan mobil müze, çeşitli unsurlar düşünülerek tasarlandı. Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği mobil müze; dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye'nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Mobil Müze 11 ve 12 Mart tarihinde Balıkesir Toplu Taşıma Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak halkın ziyaretine ücretsiz olarak açılacak. - BALIKESİR

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Balıkesir'e geliyor
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Balıkesir'e geliyor
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Balıkesir'e geliyor

Balıkesir, Çanakkale, Mart, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi' Balıkesir'e geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu
Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi         
16:59
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu         
16:48
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" Balıkesir'e geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei