Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Van'da etkinlik gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Van'da etkinlik gerçekleştirecek

11.12.2021 01:27
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Van'da etkinlik gerçekleştirecek

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van'a geliyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van'a geliyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından milli şuurumuzun geliştirilerek Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan ve T. C. Cumhurbaşkanlığı'nın 180 günlük eylem planında yer alan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, belirlenen rota çerçevesinde organizasyonlarına devam etmektedir. Bu kapsamda 23-24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosu'nun bulunduğu alanda, Çanakkale Savaşları'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılması ve aktarılması amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirilecektir" denildi. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi imha edildi Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi imha edildi Hollanda Ulusal Kamu Denetçisi van Zutphen: 'Hükümet başarısız oldu ve sözlerini tutmadı' Hollanda Ulusal Kamu Denetçisi van Zutphen: 'Hükümet başarısız oldu ve sözlerini tutmadı'

Çanakkale, Milli, Van, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Van'da etkinlik gerçekleştirecek - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:11 63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek
00:11 Hindistan'da oğlunun arkadaşını vuran yaşlı adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
00:02 Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı
23:53 Acun Ilıcalı'dan olay çıkış! İşçilerin mesai saatlerine tepki gösterdi
23:25 Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı
23:00 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı
22:51 Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı
22:27 2022 yılında sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin sayısı açıklandı! İşte bakanlığın verdiği rakam
21:57 Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu
21:34 Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 02:13:21. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Van'da etkinlik gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement