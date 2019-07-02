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'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' protokolü imzalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında, 'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' protokolü imzalandı, System.String[]
ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında, 'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Tarihi Alandaki Alçıtepe köyünde 18 Mart 2018 tarihinde açılışı yapılan 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi'nin yanındaki binada, 'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' kurulması için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile SBÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı. SBÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen törene, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve kurum amirleri katıldı.
Törende konuşan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden gelen teklifin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kaşdemir, "Çanakkale Şehitlikleri'nde büyük bir eksiklik olan1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ile büyük bir açığı kapatmış olduk. Sizinle beraber tamamlayacağımız müze Tarihi Alanda en çok ziyaret edilen noktaların başında gelecek" dedi.
Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, "Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek, 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda kurulacak müze için protokol imzaladık" dedi.
Tören, konuşmaların ardından protokolün imzalanmasıyla sona erdi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:36 Kaynak: DHA
Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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