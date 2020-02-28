Çanakkale-mülteciler ayvacık kıyılarına gelmeye başladı - Son Dakika
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Çanakkale-mülteciler ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

6 saat önce

Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladıBurak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- İDLİB saldırısının ardından, Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- İDLİB saldırısının ardından, Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib'de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.

Çanakkale-mülteciler ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

Çanakkale, Ayvacık, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:36 Kaynak: DHA
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